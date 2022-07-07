男團「B.T.O.D」將在「高雄啤酒嘉年華」演出，期待與大家見面互動。（寬寬整合行銷提供）

具俊曄上週赴高雄參與金曲獎，引起熱論，他將在16日將再度現身「高雄啤酒嘉年華」，「國民姐夫」的魅力將再次席捲高雄。他憶起參與金曲獎的回憶，他仍感到非常開心：「參加金曲獎是為了支持我的小姨子小S，而參加的，出場時聽到所有現場觀眾的鼓掌、尖叫聲，我真的很感動!」並表示很榮幸能參與這場音樂人盛會。

高雄市長陳其邁昨天至旗津宣傳高雄啤酒嘉年華及黑沙玩藝節雙節合一時，特別提到由高雄市政府觀光局主辦的活動在16日會有一個「大彩蛋」，而今日終於揭曉彩蛋的真面目，就是國民姐夫具俊曄(DJ KOO)!他將於16日在旗津海水浴場帶來精彩演出，跟大家度過最chill的派對。

具俊曄上一次到高雄已經大約是24年前了，但 他仍對於高雄的熱情以及人情味印象深刻。談到這次受邀參加「高雄啤酒嘉年 華」，他向大家喊話：「什麼都別想，來就對了!盡情享受吧!」邀請大家 7／16一起來體驗「旗津蘇美」的歡樂及浪漫氣氛。

這次「高雄啤酒嘉年華」主題曲「還有 你的笑容」由最能唱跳的街舞男團 「B.T.O.D」創作，他們也會在帶來這首歌的演出，除了自己的表演，他們 也很興奮可以見到唱跳男團的大前輩具俊曄(DJ KOO)，成員淇揚、子賢、張龍 都表示非常不可思議可以和「偶像」同台前後演出。

子賢更表示：「以前曾經有聽過Bing Bing Bing，覺得真的是太Hiphop了，整個編曲跟饒舌都是我喜歡 的樣子!」他們也期許B.T.O.D有朝一日可以成為像唱跳前輩「酷龍」般帥氣 的實力男團。

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