女星梁家榕早期以花系列《太陽花》惡女「趙士芬」一角爆紅，近年轉戰八點檔，陸續演出《甘味人生》、《一家人》、《天之驕女》等戲，同時，她還是著名的美魔女，日前就曬出居家自拍照，穿小背心解放白皙美肌，最吸睛的莫過於一張嫩臉看不出已年過半百。

梁家榕日前在臉書分享生活日常，穿藍色小背心自拍的她，解放胸前白皙美肌，最吸睛的莫過於，梁家榕一張高顏值嫩臉，只見五官端正、肌膚白皙透亮，看不出細紋，絲毫沒有讓歲月在臉上留痕跡，絕佳狀態相當不科學，完全看不出是50歲的熟女。

梁家榕一張嫩臉，完全看不出已年過半百。（圖／取材自梁家榕臉書）

不過梁家榕卻感嘆要「認老」，才剛大掃除的她發文：「養了貓咪後，沙發下、櫃子上面、下面的縫縫角角都要清掃得更頻繁、更乾淨啦！麻麻無法偷懶！那個麻麻腰痠背痛呀！」不過網友全把焦點放在梁家榕的不老神顏，紛紛留言：「哇～這張好年輕」、「不像有五十歲的美」、「怎麼能保養如此年輕」，有人大讚是「大學美女來著！」梁家榕則謙虛說：「短髮有活力」。

梁家榕凍齡功力高超，是演藝圈公認的美魔女，梁家榕多年前還以絕美素顏登上PTT表特版(Beauty)，而年齡對梁家榕來說，不是數字差別，「而是過了這麼多個年頭，失去的、愛過的、感動的、痛楚的、幸福的…經歷得比年輕時多些，在心裏也刻畫得更深些...很惜福！」她只希望未來平安、健康。