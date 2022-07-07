台中一名劉姓男子，6月5日深夜11時許，劉姓友人與邵姓友人打賭要玩「真心話大冒險」，並到超商搞怪，現場猜輸的劉男竟用1個星巴克裝咖啡紙袋套在頭上，蒙面闖入某家7-11超商晃一圈後大喊「搶劫」，三人隨後乘車逃逸，但超商店員與客人現場卻受到驚嚇，誤認是真搶劫警方事後根據車號迅速找到3人，蒙面的劉男坦承自己惡作劇，事後依社會秩序維護法罰3000元，另兩名友人則沒有蒙面嚇人而逃過罰款命運。

警方調查，6月5日深夜23時47分許，台中市警方接獲某家7-11店內有人大喊搶劫，警方立刻派出快打部隊前往處理，發現竟然是一名頭戴星巴克紙袋的男性，進入店內在店內繞一圈並喊一聲搶劫後立即離去。

一名男子與友人打賭玩「真心話大冒險」，竟頭套紙袋闖入超商喊搶劫。(民眾提供)

警方事後立刻追查該名男子搭乘交通工具及調閱店內監視器，發現除戴星巴克紙袋男子外，還有一名偽裝成客人的男子陪同進入店內，另有一名男子在店外觀望未進入店內，三人一起乘坐該車離開。

事後警方查出，承租自小客車的為劉姓男子，立即聯絡劉男到案說明，劉男坦承，頭戴星巴克紙袋的男子為劉姓友人，另店外觀望的男子為邵姓友人，經漏夜通知三人到案說明後，發現竟然是主嫌劉男提議跟其他二人玩真心話大冒險遊戲，輸的人要進入超商大喊搶劫，離譜行徑讓警方搖頭，訊後依違反社會秩序法第63條移送檢方偵辦。