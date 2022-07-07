台北市公共汽車商業同業公會醞釀月底爭取調整運價，雙北已凍漲24年的公車票價恐也面臨漲價壓力，對於調漲票價是否為新北的選項之一，新北市交通局長鍾鳴時先是大喊「NO」，接著表示，運價調整是因為成本增加、運量減少所造成衝擊，但疫情期間，公車整體運量下跌到6、7成，若貿然調漲票價，會嚇走更多有公共運輸的需求者，非優先選項。

鍾鳴時認為，現在最重要的是穩定公車運量，讓大家信任公車、願意搭乘公車，至於票價的是否有需要調整？會再運價調整檢討過後，針對市場環境需求，再進行必要的討論。

鍾鳴時說，運價調整每2年由公車業者公會進行檢討一次，如認有需要調整的話，會提報計畫給各地方政府進行審議，目前新北尚未接到公車公會提送的運價，不過針對未來公車市場的變化，包括運量減少及電動公車的發展，新北都會積極跟外界溝通、了解市場變化。

至於15元公車票價部分，20多年來票價跟運價間的差額，都是由政府補貼， 鍾鳴時指出，疫情前新北市公車運量大約是3億段次，每漲1元、政府補貼3億元，目前包括浮動油價大約是21元，也就是每一張全票15元、政府補貼6元，疫情前補貼約18億元，現在運量下跌、大約是2億段次，補貼2億元，運價調整如涉及到雙北有共同審議委員會，會進行共同項目的審查。

針對公車公會稱月底會提出運價調整計畫，鍾鳴時說，公會提出版本經審查後認為合理，新北會接受；不合理的話會以全新計算公式跟蒐集到資料做調整，但強調只要是有必要的增減，都會納入未來項目的補貼，新北會正視市場環境變遷。