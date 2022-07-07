環球晶（6488）業績報喜，6月營收再創歷史新高。歐系外資出具最新報告給予「表現優於大盤」，目標價890元，以昨天收盤價計，等於是翻倍的上漲空間。今天環球晶早盤股價上攻挑戰5日線反壓。

環球晶在6月27日晚間宣布將於美國德州謝爾曼市(Sherman)興建全新12吋矽晶圓廠。該項擴廠計畫將打造美國本土暌違20多年的首座12吋新矽晶圓廠，並彌補半導體供應鏈關鍵缺口。新產能預計2025年開出，最高月產能為120萬片12吋晶圓。該合作案將為德州經濟注入超過50億美元投資，其中包括「晶片法案」（CHIPS Act）的獎勵措施。

環球晶董事長徐秀蘭日前在記者會上表示，我們十分關注晶片法案及相關投資獎勵和補助。這會真正有助我們彌補在美國製造的高成本。如果晶片法案不能盡快通過，我們很可能終將得調整我們的計畫。但若一切進展順利，政府補助如冀望到位，美國這座工廠將在今年11月左右開始興建。

外資指出，根據外媒報導，地方政府已經提供了環球晶在謝爾曼市(Sherman)投資的獎勵措施，包括30年的減稅（10年減稅85%，20年減稅75%），以及低成本土地（144英畝，每英畝1美元）和30年25%的水價和下水道污水處理折扣等，在德州的半導體生態系相當成熟，包括代工廠（三星、TowerJazz），記憶體廠（英特爾/美光），以及IDM的(TI,ON Semi,Microchip,NXP)等。

外資指出，環球晶在德州12吋矽晶圓廠的投資金額50億美元，遠高於市場預期的30億美元，也高於市場前2大的日廠Siltronic在新加坡的21億美元，和SUMCO在日本的18億美元投資金額。