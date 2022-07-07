路透社7日調查報告，在2022年結束前，預估美國將大力升息，但日本上調利率並不積極，雙邊利差只增無減下，疲弱日圓想要翻身的難度頗高。因此，日圓兌一美元匯價，下半年可能站不上130心理關卡。

由於日本央行對政策利率看法與全球主要經濟體相左，利率差距拉大也讓日圓在全球匯市頻頻走貶。經路透社查訪，市場普遍預估日圓兌美元在2022年底前，可能只能來到131價位。

上周，日幣一度貶至1998年以來最低，因此，少數匯率學者甚至預測日圓在今年，大部分時間只在140附近游走。至於6月時，市場曾預測日圓在下半年，有機會上看126.84。

此份報告中，有45%受訪者認為，2022年迄今，日圓兌美元雖已大貶15%左右，但日本政府不太可能進場干涉阻貶。西班牙銀行業者BBVA指出，若日圓再貶值，日本央行可能被迫放棄控制殖利率曲線。

所謂殖利率曲線控制，就是控制長期債券殖利率走向。若拉低此殖利率，表示有更多資金留在市場，代表有更充沛資金活水在企業間流動，進而帶動股市或房市，還有經濟的成長。

因欲達成的目的不同，日本央行目前不願用升息來強化日圓走勢。不過，匯率專家認為，要阻貶日圓的話，日本央行可先利用手邊工具有些動作，而不是日本政府先來處理。

澳洲ANZ銀行指出，日圓一直走弱下，讓當地政府很擔憂，不過央行卻強調，除非日圓急貶才會對經濟有不好的影響。因此，依目前日圓匯價來看，日本央行不太會改變現行政策，推估日圓一下子貶到140甚至150，央行可能才會改變立場。

距離上一次被干預阻貶已有24年的日圓，7日早盤交易時在135.72左右，最低一度來到136.12，最高則是135.55。