暑假已至加上疫情趨緩，國旅市場復甦力道已現，為此太魯閣晶英酒店即日起至8月31日，針對不同類型的入住房客推出「太魯閣夏日暢玩全攻略」，共計有「海陸空三重奏」、「大人系玩家旅行提案」、以及「小小獵人體驗營」三種度假玩樂方案供旅客選擇，邀請旅人以身心靈五感享受太魯閣，各個年齡都可以盡情體驗，透過最適合的戶外活動歡度暑假。

太魯閣晶英酒店提出的暑假度假攻略一為：海陸空三重奏，海上全體能ＳＵＰ/獨木舟、峽谷遊程探訪、飛行傘體驗。準備了多項「海、陸、空」戶外玩樂體驗，從海面上、陸地上、甚至於高空，認識花蓮美麗的樣貌。推薦給熱愛冒險刺激「航」家的是「清水斷崖『獨木舟』與『SUP』體驗」，旅人可以隨著海浪搖曳航向湛藍太平洋，同時欣賞海天一色與山海交接的壯麗景色，體驗價每人1,650元起。另有適合情侶、家人一起的行動的「沙灘車自駕飆沙體驗」，橫越遼闊海岸，欣賞絕壁美景，費用每人1,200元起，上述活動皆含行前教學、保險與安全裝備。

此外，飯店也與日本Kanebo合作，凡參加海上活動，即可獲贈ALLIE 2022年首度推出的「海洋友善配方」防曬乳乙瓶，訴求「環境友善，恆美防曬」的全新產品，讓旅人玩樂戲水同時還能一起保護海洋。

炎夏避暑往山裡走，旅人可參加房客專屬的「步道半日遊」行程，由飯店專車接送，跟著「遊程管家」走訪太魯閣知名步道景點，如：九曲洞、清水斷崖、砂卡礑、燕子口、岳王亭等，根據體能狀況選擇觀光拍照型步道，或是需要腳力的導覽型步道，遊程結束時還可體驗「行動補給站」的清涼驚喜，一杯冰涼烏梅汁讓暑氣退散，留下完美回憶。

全台灣唯有花蓮，可以在車程60分鐘內找到各式有意思的陸海空活動，飯店與地方業者合作，推出「飛行傘體驗」活動，隨著部落裡的產業道路顛簸上行，在海拔700公尺的高空跳躍翱翔，此處是全東南亞最高海拔的飛行高度，可以遠眺熠嶍生輝的太平洋蔚藍海景、七星潭浪漫的月牙灣、蒼翠陡直的清水斷崖景致、以及花東縱谷的蒼翠綠意，推薦給熱愛極限運動的旅人。費用每人2,800元起，活動報名滿4人以上成行，含行前教學、保險、安全裝備，及降落場至起飛場交通費，凡選購此項目可享免費空中攝影紀錄，為美好旅程留下回憶。

攻略二為大人系玩家旅行提案：微醺瑜珈、手作DIY、沐蘭SPA。除了精彩的戶外活動之外，飯店玩家很享受純粹放空的度假行程，周末限定的「微醺瑜珈」，是透過瑜珈的伸展與扭轉，手持啤酒讓核心與肌耐力得以訓練，一邊啜飲冰涼啤酒，有著清爽暢快的口感，最後一飲而盡，謝謝一早就認真運動的自己。

順應夏日時節，太魯閣晶英酒店也規劃多款DIY手作課程，運用飯店後方香草花園的香草，製作充滿夏日氣息的「迷迭香乾洗手凝露」、有蚊蟲止癢效果的「香草沁涼膏」等，以多種純天然植物萃取精油調製而成，清新芳香舒爽不黏膩，最適合全家大小出遊使用，若您的行程有空檔，仍可參加安排「手作苔球」、「竹編置物籃」等課程，享受創作的療癒樂趣。房客也可以選擇犒賞自己一場期待已久的SPA之旅，在峽谷絕美氛圍裡沉澱，在潺潺流水聲中平靜心靈，隨精油香氣入眠，7月1日至9月30日止，凡選購「全身去角質療程」並加購30分鐘按摩，即可享優惠價3,960元 (原價4,840元)。

攻略三為暑假遛寶貝「小小獵人體驗營」變身小小勇士。太魯閣晶英酒店為小朋友打造難忘的暑假回憶，特別舉辦「小小獵人體驗營」，孩子將化身為部落小勇士，跟著頭目叔叔認識原住民文化，在山林裡體驗編織頭帶、串珠、趣味射箭以及營火舞會慶豐收。孩子體驗原住民文化的同時，爸媽可以理所當然放飛90分鐘。「小小獵人體驗營」暑假期間每日下午三點半至五點開課，每人600元，適合6至12歲孩童參加，在山水的見證下成為小小獵人，體驗不一樣的暑假生活。

上述玩樂攻略可供入住房客自由選購參加，太魯閣晶英酒店即日起至8月31日推出的「夏漾．一泊二食住房專案」，雙人成行，平日每人5,100元起，專案含山嵐客房住宿一晚，入住當晚中式合菜或西式自助晚餐、翌日自助早餐，免費使用飯店設施。