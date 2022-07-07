2022文博會與台灣設計展將在高雄舉辦，「大港閱冰」系列活動7日開跑，包含了《像太陽宣戰 冰品設計暨冰品展》、《冰品市集嘉年華》等活動，市長陳其邁表示吃冰其實是高雄人成長共同的記憶，希望全台民眾都能來港都吃冰、閱冰。

高雄市百年以來的港都文化，也造就了高雄的製冰、吃冰文化，為了響應兩大文化盛事，文化局在哈瑪星貿易商大樓舉辦「大港閱冰」的《像太陽宣戰 冰品設計暨冰品展》與冰品設計，系列活動獲得在地的春田氷亭響應，除了特展的展設外，更設計出兩款創意冰品，讓民眾除了看展外也能享受吃冰文化，希望大家能在日常中看到「台灣設計設計台灣」的巧思。

觀光局也辦理《冰品市集嘉年華》預計選出代表高雄的50項冰品、13種類的特色美食，在8月6日「大港閱冰」的活動現場擺設攤位，讓民眾可以一次滿足代表高雄的各項特色冰品的饗宴。

陳其邁表示，高雄市是一個海港城市，製冰與吃冰其實和我們的漁業、漁港都有非常密切的關係，吃冰其實是高雄人成長共同的記憶，歡迎大家一起來這裡吃冰。

高雄市市長陳其邁文化局王文翠觀光局大港閱冰