行政院長蘇貞昌今天在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」，衛福部表示，近期全球疫情上升，且國際間BA.5及BA.4等Omicron亞型變異株病例佔比持續增加，造成部分國家疫情回升；國內疫情持續緩降，境外移入病例陸續檢出BA.4、BA.5變異株，且已有造成家庭群聚本土感染病例，請務必落實邊境管制作業，及相關接觸者的防疫措施，並加強變異株監測與定序，減少變異株威脅。

衛福部指出，近一周本土疫情新增23萬5270例，較前一周28萬8716例下降19％，但全國仍為廣泛社區流行，新增病例及重症病例均呈下降趨勢。

因應國際間均逐漸開放邊境管制，指揮中心已進一步綜合評估國內確診病例與中重症比例、醫療量能整備、及近期運作狀況等情形，視疫情及執行狀況，規劃放寬入境總人數管制額度等檢疫措施，並應確保入境通關與檢疫程序順暢執行，務使各項措施轉換時能順利銜接。

蘇貞昌聽取報告後指示，隨著台灣整體疫情下降趨勢穩定可控，考量醫療量能、口服藥物等充足，有關指揮官、交通部建議酌量放寬入境人數總額，請有關部會確保入境通關程序、防疫旅館、防疫計程車等充足，詳細鬆綁情形由指揮中心決定後對外說明。

另外，考量疑似COVID-19重複感染個案漸增，指揮中心已訂定重複感染定義及個案處置原則供醫師遵循，讓疑似個案獲得及時診斷與治療。此外，我國疫苗逐續到貨，除既有提供18歲以上及12-17歲青少年之疫苗，Novavax疫苗最快7月8日起提供18歲以上民眾各劑疫苗接種；輝瑞BNT兒童疫苗將持續提供5-11歲兒童基礎劑使用；6個月至5歲幼兒莫德納疫苗已於7月6日到貨，預計最快7月21日起提供幼童接種，讓疫苗接種年齡更廣，提供更全面保護力。

衛福部表示，目前國內雖出現本土Omicron亞型變異株病例，但屬家戶內感染且個案均為輕症或無症狀，亦無疫情擴散情形，請民眾放心；也提醒民眾儘速完成疫苗接種，持續做好個人防護及配合防疫規範，才是保護自己和家人最好的方式。