苗栗縣政府目前全縣設置66處YouBike租賃站，考量台中市、新竹市升級為YouBike2.0系統作業，為讓民眾能夠持續跨縣市借還，縣府工務處在苑裡鎮、竹南鎮部分既有公共自行車租賃站區旁增設YouBike2.0系統車柱，預計8月底前完成增設並啟用。

公共自行車租賃系統目前共計有提供服務(為1.0系統)，為因應臺中市政府及新竹市政府辦理公共自行車升級考量YouBike1.0系統與2.0系統設備互不相容，車輛無法相互借還，為能持續提供民眾跨縣市借還，本府已規劃於鄰近臺中之苑裡鎮既有公共自行車租賃站區旁、以及鄰近新竹之竹南鎮，增設車柱站點如下：

苗栗縣苗栗市、頭份市．竹南鎮各加密擴充5處YouBike站點，最後一站頭份市民生社區（中華路）站明天系統開通租借，全縣66處站點全部到位，希望突破每個月使用8萬輛次的目標。

苗栗縣府2017年引入YouBike，在苗栗市、頭份市跟竹南鎮各設10個站點，今年1月擴增站點，在公館、後龍、通霄、苑裡4鄉鎮，各新增5處YouBike站點，同時在苗栗市、頭份市及竹南鎮加密擴充5點，目前都已開通，全縣共有66處YouBike站點。

工務處指出考量苑裡鎮鄰近台中、竹南鎮鄰近新竹，因此決定在苑裡鎮的苑裡火車站、國立苑裡高中站、苑裡鎮立圖書館站、苑裡體育場站、山腳國小站等既有站點，各增設6柱YouBike2.0系統車柱。

竹南鎮龍山佳北二街口停車場站、大同高中站、國家衛生研究院站各增設6柱YouBike2.0系統車柱，龍鳳漁港站則增設12柱，未來民眾跨縣市借還就不會受到影響。工務處指出，6月底完成增設車柱用地範圍會勘作業，預計8月底前完成增設並啟用，後續相關站點資訊可至縣府官網查詢。