28歲「奶茶妹妹」章澤天2015年和京東集團CEO劉強東閃婚生下一女，人美又有高學歷的她可謂人生勝利組，2020年還打進富豪榜，以人民幣584.2億元身家（約台幣2598億元）列第31名。近日她和宋慧喬等人一同受邀出席時尚活動，可見章澤天整張臉爆瘦凹陷，原本甜美的鵝蛋臉被拉長，看來憔悴不少，還有人覺得她頓時老很多，過去的仙氣不再。

章澤天當年以一張穿著校服拿奶茶的照片走紅，後來她考進清華大學，還申請到微軟實習，前途相當被看好，但她在畢業前就爆出和富豪劉強東交往閃婚，2016年生下一女，2018年劉強東捲入在美性侵女大生風波，最後獲不起訴，而兩人婚姻在這段期間也頻傳出亮紅燈，但章澤天選擇原諒。

28歲章澤天現身巴黎模樣大變

奶茶妹妹婚後不甘心只成為貴婦，2019年一度到英國劍橋大學深造，之後劍橋大學官網公開一份章澤天與4位同學聯合發表的文章，內容是關於他們與世界自然基金會（WWF）合作共同推動保護野生動物的活動，皮膚白皙、留著一頭黑色長髮的章澤天在一票同學中十分亮眼，近年她也常被拍和老公旅遊放閃，只是最近一組近照曝光，嚇壞不少人。

近日，章澤天受邀在巴黎出席時尚活動，可見她藍白花紋的細肩帶長禮服上身，依舊相當有名媛氣息，但過去甜美臉蛋隨著膠原蛋白流失略顯凹陷，連下巴看來都似乎變長不少，跟過去的娃娃臉大不同，網友回應：「感覺瞬間蒼老了」、「是不是因為經歷了滄桑顯得有些疲憊」、「面相變了」、「看著變成40左右」。