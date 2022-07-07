民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅近來身陷論文抄襲風暴。台北市議員徐巧芯今在臉書批評，林智堅稱民調是「原創」說法很奇怪、太吹牛，更爆料民調公司總經理鄭俊昇擔任民進黨民調中心主任，在前總統馬英九執政時期，也經常配合綠營帶風向打馬。

徐巧芯指出，小智抄人的「原創」民調，其實來自綠營御用民調公司？林智堅說他論文中使用的六份選舉民調，同時也是他提供給余先生的民調是他「原創」，民進黨甚至以此說法替他硬拗。

她質疑，這說法很奇怪，身為有委託過民調公司經驗的政治人物，跟一般正常的委託方式不太一樣，通常的流程是付費委託民調公司，過程會跟他們討論、溝通想要做的議題，由民調公司來設計問卷後過目定稿，然後由該公司執行，「我是第一次聽到說委託人『原創』民調的說法。」

徐巧芯批，「什麼是原創？是問卷是由你設計？由你執行？由你製表？」如果只是以委託方的身分出一張嘴跟民調公司討論，並不算「原創」吧，只是擁有該份民調資料而已，「原創」的說法未免太吹牛，不老實。

徐巧芯透露，林智堅委託的民調公司是「精湛民意調查顧問股份有限公司」，曾經做過一個非常奇葩的民調，勞動部2016年曾委託「精湛民意調查公司」對一例一休進行調查，竟然得到85.8％民眾支持「一例一休」的結論，當時令人相當傻眼，根本是出來幫政府洗地的文宣，被批評不符合實際民意。

徐巧芯進一步表示，仔細了解該公司的負責人、經理人背景，其中有一位「鄭俊昇」最特別，2014年，蔡英文接任民進黨主席後，請來精湛民調公司總經理鄭俊昇擔任民進黨民調中心主任。

徐巧芯指出，新聞報導曾提及，鄭俊昇從1996年就曾在民進黨擔任研究員，後來轉往業界，雖然他曾對媒體表示2014年就離開公司，但從公開的網路資料搜尋看到的卻是2018年7月才變更了負責人，該公司在馬英九執政時期，也經常配合綠營帶風向打馬。

徐巧芯說，2019年，他更擔任了蔡英文、賴清德兩人民調初選時蔡英文的代表，後來也搖身一變成為「台灣地理資訊中心」（政府捐助）的董事長。這一路走來的過程，真的只能說是「升官發財請往民進黨」。

徐巧芯表示，2016一例一休事件時，該公司做出「85％民眾支持一例一休」的民調以後被罵爆，網友都嘲諷這根本御用公司，結果精湛還立刻改網頁把鄭俊昇的名字從官網下架，所以現在去他們官網也看不到了。

徐巧芯認為，照理來說，林智堅抄人論文門的事件發生，又聲稱民調不只是委託而是自己「原創」，民調公司應該要出來說明清楚林智堅到底對那份民調付出了除了委託費用以外哪些努力，否則這種說法也是吃民調公司的豆腐。

她表示，不過，因為上面這層綠油油關係，要該公司出來說明到底林智堅「原創」的比例有哪些大概很難，畢竟都是「一家人」，但我認為林智堅的說法非常不符合常理。

徐巧芯酸說，不知道林智堅之前說有一份「內部民調」說民眾覺得他沒有烙跑，是誰做的？該不會又是小智「原創」？