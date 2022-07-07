聯盟自由市場繼續開跑，各隊陸續進行補強，備受矚目的籃網今天又有動作，據美記斯卡托(Michael Scotto)報導，他們用2年合約簽下去年選進的新秀Kessler Edwards，最後一年為球隊選項。而補進他後籃網目前已簽下球員達到13人，杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)這對「雙K」可能暫時不會離隊。

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自由市場開市首日籃網球星杜蘭特就大喊「賣我」，動盪整個聯盟，厄文也再次出現離隊傳聞，不過據報導近期籃網因要價不斐，暫時無法與它隊達成共識，這幾天球隊則積極補強球員名單，繼昨天簽下華倫(T.J.Warren)和薩姆納(Edmond Sumner)後，今天再以2年約簽回Edwards，逐漸填滿球員名單。

球隊目前已簽下球員達13人，分別為厄文、杜蘭特、班西蒙斯(Ben Simmons)、克拉克斯頓(Nicolas Claxton)、哈里斯(Joe Harris)、米爾斯(Patty Mills)、塞斯柯瑞(Seth Curry)、華倫、薩姆納、Edwards、Royce O'Neale、Cameron Thomas、Day'Ron Sharpe等人，就目前態勢也許暫時不會放走杜蘭特和厄文。