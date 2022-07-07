鍾漢良、李小冉的「浴室濕吻」一次到位。(中天娛樂台提供)

｢凍齡女星｣李小冉為戲增肥扮苦情單親媽。(中天娛樂台提供)

｢凍齡女星｣李小冉和鍾漢良在《今生有你》共譜熟齡虐戀，這也是兩人繼古裝劇《逆水寒》、民國劇《來不及說我愛你》後第三度合作，更有網友開玩笑稱兩人是｢跨越三生三世的愛情｣。

劇中鍾漢良心疼李小冉受傷，最後無法抑制情感而上演「浴室濕吻」名場面，還被觀眾封為「成人式吻戲天花板」，兩人靠著好默契僅拍一次就成功，鍾漢良談到這場戲時也表示：「我們從頭濕到尾，要再重來一次工程很浩大，確實我們的默契讓我們完成的不錯。」

《今生有你》改編自小說《愛你是最好的時光》，故事講述貧困的單親媽媽談靜(李小冉飾)獨自撫養患有先天性心臟病的兒子，遇上成為心外科醫生的初戀聶宇晟(鍾漢良飾)，重逢的兩人解開誤會進而舊情復燃，並攜手面對命運。雖然集結不少狗血老梗，像是｢生下小孩｣、｢殺父仇人｣、｢失憶｣、｢同父異母｣等劇情，然而李小冉與鍾漢良兩人之間的超強化學反應，不僅沒讓觀眾覺得荒謬，反而相當吸睛。

對於此次與鍾漢良再度合作，李小冉開玩笑地說：「他依然還是那個他，然後我還是老了！」，她也表示兩人依舊很有默契，合作起來非常開心，一進劇組兩人就先拍甜蜜的戲，卻不會有陌生的感覺，「我們三分之二的戲都是即興發揮，像我會給他剝一個雞蛋，他會給我剝紫薯」，而

皮膚白皙的李小冉被稱為｢行走的反光板｣，就連鍾漢良回想兩人第一次合作時，對李小冉的第一印象正是她白皙的皮膚，｢她臉特別雪白，像童話故事裡面白雪公主一樣｣。劇中李小冉為了詮釋生活困苦的單親媽媽，一改過往的形象，除了穿起有毛球的舊衣服、化淡妝，也不讓後製美肌，更在體態上也有調整，讓自己微駝背、嘴角有一點向下，｢我為這個戲也增肥了，因為演的是一個母親，我希望她的身型稍微臃腫一點，如果太瘦就沒有那種生過孩子的感覺。｣

為了塑造角色堅韌的人設，對於臺詞更是嚴格要求絕不馬虎，「其實之前的劇本談靜的每一場戲都在哭，還有很多像林黛玉式的臺詞，都把它去掉了。」，她希望角色在生活壓力下，還是能夠堅強面對。

李小冉在的角色較為壓抑，但在等戲的時候，她卻相當活潑，更是劇組的氣氛擔當，而她還有一個稱號是「電競少女」，愛打遊戲的她在等戲期間也會玩遊戲，讓同劇演員王陽很佩服：「在導演喊開始的頭半分鐘，她可以瞬間進入狀態，把這個角色演得很好。」

《今生有你》自7月14日起每週一至週五晚間10至12點在中天娛樂台播出。