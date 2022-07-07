高科技更迭快速，駭客竊取個資、金錢的事件頻傳，蘋果官方宣布將增設「Lockdown Mode」功能，不過蘋果官方也強調，此功能並不適合一般用戶，主要是為了極少數使用者而設計，目前該功能已經在iOS 16、iPadOS 16 與 macOS Ventura測試版進行測試。

科技網站9to5mac報導，Lockdown Mode功能提供五層防護，首先Messages功能會先阻擋，有夾帶檔案與連結的訊息（相片除外），預覽連結等功能也會被禁用，第二步則是排除某些複雜的網站技術，例如即時編譯（JIT）技術，除非用戶在設定中取消。

第三步防駭技術則是阻擋任何邀請或服務要求，除非用戶主動要求啟動該服務，第四步是若收到未曾聯絡過的人打來FaceTime來電將被阻擋，第五步則是共享相簿的功能將會被取消。

不僅如此，用戶在該模式下將自動拒絕一切電腦、設備的有線連接，最後也無法安裝描述檔及行動設備管理（MDM）等功能，高度保護隱私與個人資料。

蘋果表示，Lockdown Mode功能主要給予少數使用者極端防護，而這群人有可能是因為職業與身份關係，而成為「國家級駭客」進攻的對象，如果透過這些功能，可以大幅減少設備被入侵的攻擊管道。