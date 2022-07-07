新竹市長林智堅早年碩論被控涉嫌抄襲，國民黨竹市議會黨團7日上午也舉行記者會，聲援因揭露論文抄襲案而被提告的王鴻薇議員，並要求林智堅應出面說清楚、講明白，不要再迴避責任，黨團最快今天下午就會去地檢署按鈴申告。

多名黨籍市議員出席，齊聲高喊「捍衛學術倫理，全民挺王鴻薇，論文抄襲已可恥，甩鍋卸責更丟臉！」營造出團結聲勢。

國民黨新竹市長候選人林耕仁指出，隨著竹科管理局、台大、中華大學等相繼發出聲明，林智堅有責任義務應該向民眾交代清楚，他指這是民主政治的核心價值，也是政治人物不可迴避的責任。

科管局昨天發出聲明，相關資料及研究成果的智財權皆歸科管局，林耕仁也認為，林智堅應解釋，是否有剽竊國家智財權，因研究經費是國家的錢，也是人民納稅錢，公帑不只要花在刀口上，更要符合法規程序，絕不能為私人利益利用。

黨團總召陳治雄也質疑民進黨雙重標準，他說日前提名高雄市長候選人柯志恩，就有號稱是美國教授的綠營側翼「翁瑞達」，抹黑柯志恩一稿兩投，博士論文有瑕疵，但現在林智堅論文有更明顯的問題，怎麼就沒看到翁達瑞出來檢驗？

陳治雄也說，如果林智堅繼續迴避甩鍋，那就讓公正的司法來認證抄襲市長的行徑，讓真相愈辯愈明，黨團一定會採取動作，最快在今天下午，就會去地檢署按鈴申告。