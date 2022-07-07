高雄市警局長黃明昭接任警政署長，現位懸缺之際，高雄市鳳山區一間超商5日凌晨發生隨機性侵案件，李姓男子趁店員不注意，強行指侵落單女子並逃跑，李男已遭法院羈押。但消息曝光後，引起地方恐慌，有網友痛批「高雄治安是否變差？」

回顧事發過程，李姓男子5日凌晨2時進入鳳山區一間超商，見女子獨自坐在超商內，李男上前搭訕遭到拒絕後，當場徒手扯開女子身上的衣物，店員見狀跑去報警，李男竟趁空檔將女子拉到旁邊，以手指侵犯該名女子得逞，在店員與其他客人的嚇阻下，嫌犯倉皇逃離現場。

李男當日凌晨5時又返回同超商，偷竊飲料與口香糖，店員認出李男身分立刻報警處理，員警獲報後火速趕往現場壓制並逮捕，筆錄後將李男移送至地檢署，經檢察官複訊後已向法院聲請羈押獲准。

此案消息曝光媒體後，有網友將新聞轉傳至論壇《PTT》高雄板，困惑表示超商裝設監視器，犯案當下也有店員與客人，嫌犯還敢脫光女生衣物指侵成功，好奇發問，「高雄最近治安是不是變壞了？」並連結先前波蘭記者痛批高雄人行道的機車亂象，諷刺寫下，「波蘭人可以出來表示一下意見嗎？這樣晚上不敢在超商喝東西了。」

不少網友有相同感受，紛紛留言直呼，「瘋子越來越多」、「這種事情讓我覺得最可怕的就是他們五點可以再回來一次」、「太扯了吧，這是台灣嗎」、「治安未免太糟糕了吧，到底有多少低端」、「堪比唐山」。