非洲鼓老師詹慧玲去年在桃園市中壢區遭警方盤查時，詹拒絕臨檢並說「你真的很蠢」，遭葉姓員警「大外割」，桃園地檢署給予雙方不起訴處分。詹女聲請再議，檢方認為，葉姓員警行為不符警察職權行使法規定，依涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌起訴他。

詹慧玲去年4月22日在中壢火車站後站，要往排練室上課途中。葉姓員警認為詹神色緊張要求盤查，詹拒絕並與員警爭論，脫口而出「你真的很蠢」，員警因此對其使用柔道技法「大外割」，引起社會熱議。詹遭控侮辱公務員罪嫌移送，詹也對員警提告妨害自由等罪。

檢方去年10月26日偵結，當時檢察官認為，葉女受盤查前，神色服儀正常、舉止無異常之處，員警也不能因為詹女出現在治安熱點就可以任意攔查。葉姓員警盤查雖然於法無據，但詹女出現在治安熱點區域，又攜帶2行李、面容清瘦，葉依照個人執法經驗，主觀上產生詹女有犯罪嫌疑或為失蹤人口疑慮，從而上前盤查，因不具犯罪故意，不構成強制罪，該罪也無處罰過失犯規定，給予不起訴處分。詹女對員警說「你真的很蠢」部分，檢方則認為侮辱公務員罪，需員警「依法」執行公務，但當時員警盤查並非於法有據，故不構成犯罪，因此不起訴。

不過詹女聲請再議，今年2月她說，當時在意的是員警的行為有沒有在法律上被解釋違法，即便檢方採取緩起訴，也可以接受。

桃園地檢署表示，經告訴人再議後，高檢署發回續查，經承辦檢察官再調查相關事證，認為葉姓警員臨檢、盤查不符警察職權行使法之規定，非依法執行職務，卻仍然阻擋詹女離去，但詹女無涉妨害公務犯行之情形下違法逮捕，剝奪其行動自由，涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌重大，依法提起公訴。

中壢警分局表示，尊重檢方起訴處分，後續法院審理階段，也會提供員警相關法律協助。另為強化員警執法技能及法治觀念，去年5月邀請檢察官，9月邀請法官、律師擔任員警執法訓練課程講師。警方強調，將持續督促同仁遵守臨檢要件及落實教育訓練，要求處理任何案件，需重視程序完備及精緻執法。