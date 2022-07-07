30歲大陸女星袁冰妍出道時以甜美臉蛋、清新氣質受到眾人矚目，後來演出《琉璃》而聲名大噪，成為家喻戶曉的女星。不料，日前她名下的公司卻爆出逃漏稅，遭罰97萬元人民幣（約新台幣431萬元），使她優質形象全毀，受到外界猛烈批評，而原本傳出她將與楊冪等人一同演出的古裝新戲《狐妖小红娘月紅篇》也遭到製作單位偷偷換角，引起網友熱烈討論。

日前有大陸媒體爆料袁冰妍名下的一間公司未按照政府規定按時繳稅，慘遭政府調查並開罰，也受到網友猛烈攻擊，雖然事後袁冰妍曾透過工作室公開道歉，表示「公司已深刻認識到錯誤，並將在之後的經營中落實整改，嚴格依法納稅、及時履行代扣代繳義務」，仍挽不回重挫的形象，如同范冰冰、鄭爽、鄧倫等藝人一樣，演藝事業一夕間全毀，成為人人喊打的過街老鼠至今仍無法翻身。

由大陸超人氣漫畫《狐妖小红娘》所改編的古裝大戲《狐妖小红娘月紅篇》，找來了楊冪、龔俊、張雲龍等人共同主演，原本也傳出袁冰妍將參與演出，受到眾人高度期待，但在袁冰妍爆出逃稅案後，製作單位眼看批評聲浪不斷遲遲不敢官宣，但似乎已將她原本所飾演的角色悄悄換人。近日，就有眼尖的網友發現，在「豆瓣」戲劇資訊欄中，袁冰妍原本在劇中扮演的角色「涂山雅雅」，如今已改由曾在《三生三世》飾演惡女爆紅的祝緒丹演出，但製作單位仍尚未證實相當神秘，也引發外界好奇祝緒丹是製作單位找來救火的。

有網友發現演員名單換人。（圖／微博）

據了解，現年30歲的祝緒丹，是楊冪經紀公司「嘉行傳媒」旗下藝人，自從在2017年在《三生三世十里桃花》扮演「玄女」一角打開知名度後，又在新版的《倚天屠龍記》中扮演周芷若獲得觀眾好評，如今她又加入《狐妖小红娘月紅篇》的演員名單中，演藝事業也將再度攀向高峰。