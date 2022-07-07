迎接7、8月暑假到，高雄市立圖書館推出一系列適合全齡參與的暑假活動，有嬰幼兒聽故事活動、學童線上閱讀活動、科學營隊、夜宿總圖、青少年熱血學習營及英語力閱讀學習計畫等多元活動，其中夜宿總圖超受歡迎，超額報名人數創歷年最高。

7月起將有多場符合學童參與的暑假活動，像是總館的「夜宿總圖」、「AR體感園區體驗坊」或是李科永分館的「趣味科學營」、燕巢分館的新詩與寫作課程；以及甫獲得教育部閱讀磐石奬之「閱讀推手團體奬」的彌陀公園分館，也即將推出「假日小小農夫體驗趣」，吸引都市生活的親子關注。

高市圖的暑期活動多元化，總館暨分館規劃一系列暑期活動。去年「夜宿總圖」因受疫情影響停辦，於今年度再次於暑假展開，限額52名參加，一開放報名，隨即超額報名人數的3倍，人數為歷年最高，圖書館將以抽籤方式抽出幸運兒，由此顯現親子非常期待能在「夜宿總圖」恢復辦理後，在圖書館過上一個難忘的探險之夜。

此外，總館暑假的「AR體感園區體驗坊」每日都可以先行上網預約登記，透過AR科技閱讀體驗服務，於活動時介紹與主題相關的繪本，再以遊戲進行的方式啟發孩童的閱讀興趣。

李科永分館的生物探索活動，向來叫好叫座，有時觀察昆蟲生態、有時了解爬蟲類習性，總是讓小朋友驚呼連連，今年暑假更推出「趣味科學營」，有科學實驗、以及海洋科學理解，透過邊學邊玩，動腦做實驗，培養科學家的「邏輯力」與「創造力」；還有響應在地化的燕巢分館，長期與社區學校生活緊密連結，如與安招國小合作出版《芭樂的滋味》鄉土教材，去年與金山國小開辦課程，指導學生從編劇、繪圖、編曲、錄音等，耗時半年帶領小朋友創作出燕巢自然景觀雙語繪本《燕巢有看頭》，今年暑假推出作文及新詩創作課程。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示：「高市圖與社區連結緊密，是全齡民眾的最佳學習智庫，多元化的活動於暑假檔期陸續展開，民眾可以利用圖書館，找尋到最適合自己於暑期進修的方式，期盼高市圖能藉以提供總館暨分館的資源，播撒閱讀種子，還迷惘不知如何安排小孩暑假活動的家長，把握高市圖推出的優質活動，追蹤臉書活動資訊不漏接。」

配合政府2030雙語國家政策，高市圖透過總館、各分館作為據點，針對不同年齡族群及地區之讀者，開設一系列實用性英語課程，例如總館將於7月29日起有針對青少年所開設的線上英文讀書會，分館則有小論文探討活動；暑假檔期高市圖活動精彩又多元，彌陀公園分館也即將推出「假日小小農夫體驗趣」，有興趣體驗農村生活的讀者可以好好把握7月12日起開放報名。