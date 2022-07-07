驅動IC市場逆風，聯詠(3034)6月營收不如預期，也使得第二季未達財測，3家外資對聯詠出具最新報告，直言聯詠將持續面臨宏觀經濟環境的影響，面臨進一步的定價壓力，其中一家美系外資將聯詠目標價由400元調降到210元、評等調降至賣出。

美系外資表示，聯詠6月營收81.58億元、月減少26%、年減少30%，第二季營收314.61億元，季減13.55%、年減少8%，並未達成第二季財測，主要是因為更加劇的DDI定價侵蝕和面板訂單削減所致，此狀況類似於先前調降財測的奇景光電，目前仍擔憂DDIC供過於求，以及2023年大陸競爭加劇，故維持聯詠目標價262元、評等減碼。

另一家美系外資表示，聯詠6月營收下滑，導致第二季未達財測，主要是因電視、PC/NB和智慧手機需求疲軟所致，目前並沒有看到任何終端需求復甦的跡象，且先前618檔期的乏善可陳和宏觀不確定性依舊揮之不去，後續隨著持續的庫存調整，加上聯詠看好的 OLED 驅動IC也避免不了智慧手機的弱勢，預估聯詠第二季、第三季盈利下滑9%、26%，在宏觀經濟環境不確定性導致終端需求惡化下，將聯詠2022年、2023年的收益分別調降18%、52%，故將聯詠目標價由400元調降到210元、評等調降至賣出。

日系外資表示，聯詠6月營收不如預期，導致第二季營收也低於市場預估達1成，歸因於消費需求疲弱衝擊出貨量，預估聯詠第二季盈利預測存在潛在下行風險，並盈利年增長趨勢將從第二季起轉為負值。展望未來，除第三季度的出貨量可能仍然疲軟外，根據市場研究顯示，進一步的定價壓力加上仍位居高檔的晶圓成本都將使聯詠毛利率承壓，故維持聯詠評等持有。