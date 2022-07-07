矽智財(IP)供應商M31(6643)6月首次衝破億元大關，創下歷史新高，M31第三季看好客戶擴大發展AI及HPC高效能運算市場，相關半導體IP需求暢旺，下半年業績表現可望續創高峰。

M31 6月合併營收為1.06億元，較去年同期增加36.37%，改寫單月歷史新高，同時也是M31首次在年中單月營收表現突破億元大關，並延續去年第四季起的強勁成長態勢，已創下連續9個月刷新同期歷史新高紀錄，累計上半年度合併營收為5.47億元，年增達28.09%。

展望第三季，受惠於客戶擴大發展AI及HPC高效能運算市場，相關半導體IP需求暢旺，加上海外市場動能回溫，先進製程訂單的銷售單價提升，有助M31延續全年營收及獲利逐季穩步成長趨勢不變。M31也將持續與晶圓大廠和IC設計公司密切合作，提升先進製程市占率，預期將帶動授權金與權利金的同步增長，M31下半年業績表現可望續創高峰。