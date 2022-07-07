85度C烘焙坊將自7/12日起推出四款新品，其中直徑長18公分的「大蒜唱片」、「切達唱片」，以多層次圈起的丹麥麵包為主體，外型宛如經典黑膠唱片而命名，口感香濃酥脆，原價45元，7/12至7/25嚐鮮加價購35元，以「比臉大」為賣點爭取客人青睞。

85度C烘焙坊新推出的這兩款唱片麵包，是以法國國際烘焙競賽專用的T55麵粉製作，外型是一層一層圈起的多層次丹麥，有著直徑寬18公分，厚度2~2.5公分的澎派大小，幾乎快比臉還要大，上頭凹凸的坑紋，宛如黑膠唱片而命名。「大蒜唱片」表面塗滿鹹香蒜泥醬，一口咬下香氣四溢，超級滿足。而「切達唱片」表面塗滿濃郁香醇的切達乳酪醬，酥脆口感與奶香在嘴裡唱出美好滋味！兩款麵包原價45元，7/12起至7/25只要購買任一款麵包，加價35元即可嚐鮮。

除了上述兩款麵包，85度C烘焙坊還推出「抹茶乳酪紅豆」特價35元，高雅茶香的抹茶麵包，夾著綿密且粒粒分明的紅豆餡與濃郁奶油乳酪，結合在一起就是一抹甜蜜好味道。

「抹茶芝麻紅豆」外型有如圓滑小巧的雞蛋造型，同樣也是抹茶口味，裏頭包著綿密紅豆泥和師傅特製的香濃黑芝麻花生餡，滿滿的餡料口感香氣更升級，單入售價25元，特價兩入45元。