驚悚爆炸瞬間曝光 男派出所引爆炸彈 右手掌炸成碎肉

新竹縣於姓男子6日深夜23時50分許，步行至新湖分局新工派出所向警方尋求協助，稱因欲探望3歲幼女，惟聯繫父親未果致心情不佳，經警方代為聯繫於男父親，於男在通話過程中不慎將手持自製土製炸彈引爆，右手掌斷裂受傷，緊急送往醫院急救，但傷勢過重，右手掌救不回，確定截肢處理。

警方指出，於男走進新工所向警方時表示因女兒由其父親照顧，思念女兒，但他所使用電話門號遭父親封鎖，與父親聯繫未果，遂請求警方協助與於男父親聯繫。

新工所警方曾經受理於男的家庭案件，經於男表示想探望女兒等語，員警不斷安撫於男情緒，同時協助於男撥打電話致電其父親。

於男與其父通話過程中多抱怨，表示其父對他多有誤會，通話過程中心情甚為激動，不明原因引爆手中的土製炸彈，造成右手掌斷裂受傷，隨即送往醫院急救，但右手掌傷勢過重，確定截肢處理。

新湖分局呼籲，如遇有家庭事件問題可主動撥打113及110專線，與線上社工員進行討論，如遇有緊急狀況，立即請警方到場提供您保護及協助。