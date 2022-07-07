外傳民進黨下周將徵召衛福部長陳時中參選台北市長，對此，民進黨立院黨團副書記長王美惠今（7日）表示，「時間到他就會去適當的位置！」民進黨會推出最好的雙北市長人選。

民進黨立院黨團今開記者會，媒體持續關注雙北市長人選。王美惠表示，陳時中無論在哪個位置都是為了服務，他個性就是做到哪？說到哪？尚未決定就要他辭職、換位置等，這都是不應該的。

「時間到他就會去適當的位置！」王美惠說，民進黨會推出最好的雙北市長人選，黨中央有說7月11日一定會決定，這幾天讓他們慎重考慮。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，黨團不是提名機關，對中央黨部及選對會的選情判斷有信心，7月17日全代會要完成全部提名，目前時間上有些急迫。陳時中無論在哪個職務，或是疫情來襲與否，他的個性都是很認真、戰戰兢兢做好他該做的事情。

他說，陳時中確診康復後，對於疫情指揮中心的記者會做了些調整，不用把時間花在下午2時的記者會，除非有政大政策或疫情重大變化，這跟選舉無關，更不用提及衛福部長是否有新的人選的？過去有很多媒體報導提名相關時序，但事實並非如此。

鄭運鵬表示，無論是陳時中、潘孟安等人選被點名，代表大家對他們的能力肯定，至於是否參選以及何時宣布等，黨團都沒有資訊，被點名就是信任及肯定他們的表現，無論他們在哪一個位置黨團都會協同作戰。