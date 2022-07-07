鍾東錦表示，他今天上午將前往花蓮聲援花蓮議長張峻。（摘自鍾東錦臉書／李京昇苗栗傳真）

新北市議長蔣根煌日前帶10位正副議長，聲援爭取提名參選縣長的苗栗縣議長鍾東錦，藉此對黨中央提名表達不滿，不過國民黨主席朱立倫昨天強調，沒有任何人、派系可以影響制度，對此鍾東錦在臉書發文，盼所有國民黨員都記得這句話，民意高過派系、黨意。

身兼全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌5日帶隊聲援苗栗議長鍾東錦，以行動力挺鍾。而鍾東錦當時也再度表達參選到底的決心。

對於地方反彈，朱立倫昨天在中常會強硬表示，國民黨的制度一切公平處理，黨中央和中常委都秉持不受任何派系的干擾和影響。

鍾東錦事後也在臉書發文說，他希望所有國民黨員都要記住這句話，所有苗栗人都要聽見這句承諾，民意高過派系，民意也高過黨意，公平是所有社會法則的源頭。

他表示，藍軍的合法提名人應該來自民意，而非派系或少數「核心」小組來決定，如果一切合情合理，2022的苗栗縣長選舉，焉會看到礦工之子鍾東錦。

鍾東錦7日上午也提到，因為前幾日花蓮縣議會議長張峻前來苗栗聲援他，今日他也要繞過半個台灣前去花蓮為他加油打氣，目前正搭乘列車前往花蓮路上，艱難中彼此扶持，人生中友誼常在，他人生的下一站是苗栗縣政府，相信有眾人的陪伴，他定能成功抵達終點。