歐洲議會在周三投票表決過關，將天然氣和核能發電列為歐盟規定下的綠色投資標章，有利於氣候控制。歐洲議會主要是阻擋了否決該提案的要求，一群議員要求將天然氣與核能排除在歐盟投資名單之外。

在歐洲議會705名議員中，出席639名，有328名議員投反對票，未達所需的353張票，阻擋失敗。

該最終投票結果也為歐盟國家的同意鋪平道路。但是投票也凸顯出各國對該議題的嚴重分歧意見。

新規定預計從2023年開始，將天然氣和核電廠列入歐盟的「分類」規則，相關投資將被列為綠色標章，並獲得歐盟提供的支援。

天然氣是一種化石燃料，會排放出導致暖化的溫室氣體，但遠低於煤炭的碳排。一些歐盟國家將天然氣視為替代燃料的臨時選項。

核能不含二氧化碳排放，但是會產生放射性廢棄物。法國等國家支持者表示，核能對於實現減排目標至關重要；而反對國家則表示，對核廢物處置感到擔憂。

斯洛伐克總理Eduard Heger說，投票結果有利於能源安全和達成減排目標。

盧森堡和奧地利堅決反對將天然氣和核能列入綠色投資標章，並表示將在法庭上挑戰這項法律。奧地利氣候部長Leonore Gewessler說，它既不可信，也不以知識為基礎，危害著我們的未來，而且也是不負責任的。

丹麥退休基金(AkademikerPension)投資長Anders Schelde認為，這是對世界發出糟糕的訊號，可能削弱歐盟在氣候行動上的領導地位。

德國公用事業協會(VKU)則對投票結果表示歡迎，認為為實現氣候目標，天然氣將發揮重要過渡作用。