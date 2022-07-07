受惠於產量大幅提升與強勁的需求，電動車新創公司Rivian Automotive Inc第二季交車量達到4,467輛，幾乎較前一季成長3倍。受此激勵，周三Rivian股價收漲10.42%，為29.66美元，盤中一度飆漲14%，讓其低迷不振的股價恢復些許元氣。

在通膨高漲、利率升高的消息打擊下，全球股市遭到拋售，今年以來Rivian股價已經跌掉近75%。

Rivian表示，第二季電動車產量較前一季大幅成長72%，達到4,401輛，公司可望實現全年25,000輛的生產目標。

Redburn分析師Charles Coldicott表示，對該股而言，最重要的是讓投資人對其2022年的預測抱有信心。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，Rivian必須在2022年下半年大幅提高產能利用率，才能達到其生產目標。

雖然轉向電動車的趨勢升高，以及俄烏戰爭導致燃油價格飆漲，推升了對Rivian產品的需求，但基於整體產業的供應鏈短缺問題，該公司也面臨提高產量的艱難挑戰。

今年3月Rivian宣布2022年全年生產目標大砍一半，至25,000輛，稱難以取得製造R1T皮卡、R1S休旅車以及為亞馬遜製造電動貨車所需的晶片。

在5月發布第一季業績時，Rivian維持全年生產25,000輛的目標不變，並向股東表示今年一整年都將致力於提高產量，「如果沒有供應鏈方面的問題，全年產量就能提高一倍」。

該公司位於伊州諾默爾鎮（Normal）的工廠年產能為15萬輛，該公司預計到2023年該廠產能將擴大到20萬輛。此外，Rivian 預計在2025年於喬治亞州亞特蘭大市附近開設第二座電動車工廠。