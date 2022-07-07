兆豐金(2886)連續9個交易日獲投信法人買超。兆豐銀行統計，自從邊境政策預計鬆綁的消息傳出後，近半個月來，兆豐信用卡海外旅遊簽帳金額，已較去年同期成長高達32.5%，其中更有將近4萬名卡友已經出手刷買海外旅遊商品，為了趁勢衝一波旅遊熱潮，兆豐銀行也宣布大撒銀彈助陣。

兆豐銀表示，該行的信用卡持卡人，除了提供旅行社、航空公司及訂房網滿額登錄送2500元以及體驗旅遊10%回饋外，指定溫泉飯店住房還可享最低6折優惠，只要旅遊通路刷滿1千元就可抽一整年份365杯超商咖啡，大放旅遊福利。

兆豐銀指出，迎接疫後旅遊潮，加上國旅補助也即將在本月15日上路，除了飯店旅宿業競相推出優惠，發卡行同樣蓄勢待發，除了民營大行紛紛提供旅遊加碼，公股龍頭兆豐銀行也挾帶銀彈加入戰局攬客，提供國內外旅遊回饋大禮包，今年8月底前，只要在旅行社、航空公司或訂房網刷任一兆豐卡，滿2萬就送300、滿5萬送1千、滿10萬送2500；若在KKday、Klook及AsiaYo刷滿5千，再搭配e秒Happy卡最高可賺到10%優惠，為出國旅遊大添回饋金；此外，國旅部份，今年9月底前入住捷絲旅礁溪館，原價5800元的日式溫泉4人家庭客房，刷兆豐卡只要5099元，若再搭配國旅補助1300元以及用台灣PAY綁卡付款賺300元，等於只要3499元就可入住，相當於打6折之多。

至於出國刷卡賺回饋，「兆豐利多御璽卡」除了全新卡面大走日本風，還提供國外刷卡3%現金回饋無上限的超強優惠，完全不限名額也不需登錄，今年底前新戶辦卡，核卡30天內刷滿3千，還能獲得超萌「臺灣吧20吋行李箱」。