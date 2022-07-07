藝人簡廷芮演出電影《我的少女時代》校花陶敏敏一角暴紅，兼具清新氣質與甜美外表的她，被網友封為「最美校花」，近來到墾丁度假的她，曬出身穿比基尼的養眼照片，展露傲人火辣S曲線，完全看不出已經懷有身孕。

簡廷芮近來跟家人到墾丁度假，只見她身穿黃色比基尼，對著鏡頭擺出絕美POSE，雪白肌膚及修長美腿一覽無遺，此外，一對傲人渾圓雙峰及深邃事業線，讓人看的血脈賁張，尤其大露S級火辣曲線，根本看不出來是懷上第二胎的準媽媽，她也寫道：「這孕期的願望之一達成」，透露出對這趟旅程相當滿意。

雖然照片中與女兒互動極佳，但她也透露育兒過程遇到的關卡，原來是懷上第二胎後，女兒幾乎不跟她討抱，或許這趟墾丁行多了母女獨處時間，女兒變得開始有點黏她，卻也愧疚表示：「心裡也突然覺得有點對不起她⋯自己身體狀況的關係，可能讓現階段正需要的她，這段時間少了一點跟媽媽重要的依附關係」，接著透露原因：「不抱是因為前期出血了兩三次，還吃了一個月的安胎藥，醫生說坐著或躺著抱都還行但是不要再站著抱⋯10kg太重了」。

簡廷芮生下第一胎之前，在幾番考量後決定拍攝孕婦寫真，不僅邀老公入鏡，還一改以往形象挑戰全裸入鏡的性感風格，這讓她忍不住笑說：「懷孕之後，好像沒有尺度問題了。」