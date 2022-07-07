沈文程以〈心事誰人知〉打開知名度。（年代提供）

金曲、金鐘雙料歌王沈文程近日登上年代《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲，當年他以一首台語歌〈心事誰人知〉打開知名度，在沒有任何宣傳下，竟在夜市販售出100多萬張，就連劉德華、成龍來台都指定要唱這首歌。

沈文程透露他的志願本來是想考空軍幼校，但因為身高未達標，就被推薦去空軍機械學校，畢業之後被分發至台中，因緣際會下得到西餐廳駐唱機會，演唱宵夜場的他一炮而紅；當時剛成立「愛莉亞唱片公司」的蔡振南，為了找他錄製專輯，一連7天都到西餐廳點他唱歌，熱情的行為也讓沈文程誤會，「他是不是對我有興趣？」他也透露，其實蔡振南先前找了很多女歌手唱〈心事誰人知〉，但始終覺得不適合，最終在一位歌迷的引薦下才找到沈文程，而他也笑虧：「我是人家撿剩的？」

此外，沈文程近幾年以外景節目奪下金鐘獎最佳行腳節目主持人，釣魚成痴的他，意外在過程中受到啟發，從原先的吃魚、養魚，到最後只是拍拍照就把魚放生，並且也因上山下海的錄製節目，得到更多寫歌的靈感，沈文程也感性的說：「其實我對釣魚有很深的淵源」。