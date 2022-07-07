高雄近日不斷發生停電事故，國民黨高雄市長參選人柯志恩6日在國民黨高雄市黨部也遭遇無預警停電，柯志恩狠酸「停電是高雄日常」，對此，民進黨籍高市議員林智鴻提數據回擊，高雄市長陳其邁去年上任後停電件數1179件，較前2年平均下降17.3％，痛批國民黨完全是為了攻擊而批評。

林智鴻指出，高雄2019年到2020年平均停電件數共1425件，而2021年停電件數則是1179件，較前2年平均下降17.3％，但國民黨卻針對6日的停電現象酸陳其邁任內停電多次，還急著做圖卡帶風向、攻擊市府，根本不是負責任的監督行為。

林智鴻痛批，柯志恩完全不熟悉高雄，發生停電時立刻攻擊邁市府任期停電次數，但完全不做功課、找客觀數據，只憑印象就急著召開記者會的行為根本是自打臉，在在顯示了國民黨的不專業還有無心，完全是為了攻擊而批評。

林智鴻強調，做為在野黨監督政府施政是理所當然，但建議國民黨在指責政府前，應該先做好充足準備，引用客觀數據來支持自己的論點和立場，才是一個合格而且負責的政黨該有的行為。

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