花蓮縣消防局今在縣府大禮堂舉辦第3期高級救護技術員（EMTP）結訓典禮，由縣長徐榛蔚親自替學員別上印有名字的金質胸章，替他們戴上具EMTP標誌的帽子，恭喜他們完成10個月艱辛的訓練。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局自2019年前起辦理高級救護技術員（EMTP）培訓課程，迄今已有81人獲得資格，包含今天結訓的第3期21名學員，未來將平均分配至全縣23個分隊，即時提供緊急患者適當處置，挽救更多性命。（羅亦晽攝）

花蓮縣境狹長，醫療資源分布不均，能處置急重症的醫院多集中北區，由於偏鄉患者往鄰近醫院車程至少需花費20分鐘，若突遇重大事故，能在救護車上提供急救措施的高級救護技術員（EMTP）十分重要。花蓮縣消防局3年前起辦理高級救護技術員（EMTP）培訓課程，迄今已有81人獲得資格，未來將平均分配至全縣23個分隊，即時提供緊急患者適當處置，挽救更多性命。

花蓮縣消防局今在縣府大禮堂舉辦第3期高級救護技術員（EMTP）結訓典禮，由縣長徐榛蔚親自替21名學員別上印有名字的金質胸章，替他們戴上具EMTP標誌的帽子，恭喜他們完成10個月艱辛的訓練及通過困難的考試，期許未來能挽救更多患者的寶貴性命。

在新秀分隊服務4年的劉慶豐因過去在救護過程中，見患者不適的樣貌相當心疼，因此決定參加培訓課程，10個月的訓練雖漫長，但在醫院進行救護實習時，不僅看到各式各樣的案例，更從中學習到各種救護技巧，相信未來能給予緊急傷病患更多進階處置，改善其預後和順活率。

服務逾5年的水璉分隊員黃孟莉是此期2名女學員之一，她說，轄區患者若需送往鄰近醫院治療車程至少需20分鐘，為了可以幫助更多緊急救護患者，毅然決然報名參加培訓課程，期間雖需兼顧家庭相當辛苦，加上體力較不如男性，但在丈夫支持下，不僅順利完成結訓，未來還能會憑救人的使命，挽救更多患者性命。

現年43歲的黃偉是此期唯一自費參與第3期培訓的義消，他說，過去擔任消防替代役時即對救護產生興趣，2002年退伍後就加入救護義消，並在20年間陸續參與各種救護訓練，不過很多消防培訓資源在外地，住宿和交通開銷對他來說負擔很大，見花蓮有舉辦高級救護員訓練，加上今年剛好有機會，就決定參與培訓。

他也希望消防教育訓練在全國有不同發展，如高山專業、城市或野外救護等，將各種專業獨立出來，考取證照後未來或許會有不同的職涯規畫。

花蓮縣消防局表示，高級救護技術員因能提供患者侵入性治療，如插管、骨針注射等，或是依據醫生的預立醫囑給藥，因此適逢重大車禍、OHAC事件、心肌梗塞等需緊急處理的案件時，都會加派他們支援，而全縣到院前心肺功能停止急救成功率也從2014年的5％逐年提升至2021年的24.83％。