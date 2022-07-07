桃園市議會中國國民黨黨團7日召開記者會，直呼桃園市民拒絕道德人品有瑕疵的人到桃園参選。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅的論文涉抄襲疑雲，桃園市議會中國國民黨黨團7日召開記者會，痛批有操守問題的人不配參選下屆桃園市長，要求林智堅退選，更拿出自家參選人張善政作為對比，直呼張善政學經歷扎扎實實，才是桃園需要的人。

桃園市國民黨團總召徐其萬、執行長徐玉樹等13名市議員7日以「論文抄襲風波疑點重重，鄭市長不應護短，應立即切割誠信可能破產的林智堅」為主題召開記者會，要求林智堅應對外說明清楚，桃園市民拒絕道德人品有疵的人到桃園参選。

徐其萬表示，桃園市民需要的是有誠信、有操守的人來當桃園市長，林智堅的論文不僅抄襲，更沒有對外交代清楚，甚至不斷對外放話是在野黨抹黑，向民進黨喊話別瞎挺、要公開說明，呼籲林智堅應立即道歉認錯並退選。

「桃園要的是有誠信的市長，不是一個有民調的市長！」詹江村痛批，民進黨以林智堅的民調有沒有下降作為要不要「換堅」的考量，現在都什麼狀況了，民進黨竟還看民調再來考慮要不要換人。市議員梁為超則呼籲蔡英文總統換掉林智堅，並要竹科管理局對抄襲事件提出告訴。

市議員舒翠玲指出，世界一流大學都會針對論文做詳細檢查，只要有超過10％的相似度就必須作廢，且以先公開發表的為先，林智堅不論中華大學或台灣大學的論文，其相似度都超過80％，完全就是抄襲，是瞟竊、抄襲的慣犯，請林智堅發揮最後一絲羞恥心退出桃園市長選舉。

市議員徐玉樹直呼，林智堅的台大指導教授陳明通、綠營人士紛紛跳進來為林智堅護航，他認為政府應要秉持行政中立原則，陳明通有170多名學生的論文都應該要好好檢視。

此外黨團也提及，最近市長鄭文燦帶著林智堅跑行程，而林智堅儼然成為活動主角，但林智堅還具有新竹市長身分，如此濫用行政優勢及資源，形成一場不公平的競爭，除了違反行政中立，更嚴重影響社觀瞻、破壞市府形象，相當不適宜，要求未來近5個月時間應嚴守行政中立。