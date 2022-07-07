立委邱臣遠舉行「國防部獅子大開口，軍醫官退場賠天價？」記者會（圖／邱新博攝）

立法院於2018年6月修法要求訂定「軍⼠官退場機制」，但國防部訂定的各軍種離退賠償、軍種都不統一，軍醫官申請提前退伍甚至要賠上千萬元。民眾黨立委邱臣遠今（7）日召開記者會轟國軍退場機制不合理，要求國防部應重新檢討軍士官的退場賠償機制，並合理落實退場機制的執行。

邱臣遠指出，目前有4000位軍士官受到提前退場機制影響，且退伍賠償辦法是採用「軍醫官／非軍醫官」的二分法區分，軍醫官須賠上最高15倍的培訓成本，最高可到3000-4000萬元；然而，非軍醫官如飛官、軍法官就僅需賠償2倍，這也導致軍士官為了減少賠償金額，只能透過裝瘋賣傻或者違反紀律的方式離開，因如是被判定為精神病就不用賠償；違反軍紀遭離退則只須賠償1倍。

邱臣遠表示，根據去年審計部的報告，光是2016年到2020年，5年內的離退欠款就超過4億元，國防部設定如此高的賠償倍率，卻根本無法如期追繳，而最高行政法院的判例中，針對退場機制的賠償追繳，軍方也已經多次敗訴定讞，不少法官認為辦法並不合理。

國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯分享一個案例，當事人因受到霸凌想申請提前退伍，卻被軍醫局要求賠償11倍約1200萬的賠償金額，他指出，軍方會強迫申請提前退伍的士官簽下強制還款切結，只要不簽，就一律不受理，這些是在入學時契約中沒有的。

楊大緯痛批，軍醫局在法院上不斷的潑軍醫髒水，說軍醫退場是想要去民間賺大錢；他表示，退場機制固然是問題，但問題的根本在於軍人根本不信任國軍，這樣如何期待國人信任國軍能保家衛國？

邱臣遠向國防部提出3個訴求：一、求國防部不要再用「戰力考量」無限上綱，應設定公平合理的賠償倍率，不應該以軍醫官、非軍醫官一刀切，軍醫官的退場可以比照一般大學醫院系公費生解約制度。二、合理執行與落實國軍退場機制，廢除自願退伍須先簽立強制還款切結書規定，不要再用懲罰性的條件、冗長的訴訟，對付有需求的軍士官，避免讓國軍弟兄透過裝瘋賣傻或違反紀律的方式離開。三、國防部應於一個月內全面檢討不合理的退場機制，並提出改善方案。