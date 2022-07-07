高雄市長陳其邁喊出市政緊緊緊，在高雄大力推動社會住宅，堪稱「趕進度」，1萬戶社會住宅目標再次推進，位於岡山蛋黃區87期重劃區的岡山社宅，6日由宏昇營造結合恩典聯合建築師事務所共同投標團隊取得優勝資格，後續完成議約程序後，將啟動工程設計及施工，預計4年後完工。

岡山社宅基地面積1.3公頃，位於岡山87期重劃區內，周圍公園、道路等公共設施均已開闢完成，生活及居住品質良好，鄰近並有省道台1線、國道1號、捷運紅線南岡山站及台鐵岡山站等交通設施，亦位處路竹科學園區、本洲工業區、橋頭科學園區等產業園區中心位置，是未來岡山地區發展的重點區位。

尤其去年鑫龍騰開發以每坪72.8萬元購入岡山87期重劃區土地，再度刷新87期重劃區的地價新高紀錄，成為岡山備受矚目的購屋熱區。

高雄市都發局局長吳文彥表示，岡山社宅已完成基本設計，規劃興建625戶住宅單元，共計4棟地上12層及地下2層建築物，分別提供1、2、3房型，配比約6:3:1。

未來低樓層空間結合衛生局、社會局、教育局與運動發展局等機關規劃設置日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等附屬社福設施，全方面支持住戶及周邊民眾共享育兒、長輩托老及社區服務，讓青壯年族群工作無後顧之憂，也提升社區凝聚力，營造安家安居的優質居住環境。

吳文彥指出，岡山社宅統包工程預算33.07億元，由市府工務局新工處代辦，去年9月首次公告招標後，因適逢原物料上漲及營建市場缺工影響，發包作業並不順利，經多方檢討及調整預算單價後，終於在今年6月底有廠商願意投標，經資格審查及評選通過後，將由廠商接續辦理工程設計及施工，預計4年後完工。

吳文彥說，目前市府尚有大寮社宅及前鎮亞灣社宅（第一期）統包工程辦理招標作業中，歡迎有優良實績的營造廠商踴躍投標，共同參與本市社會住宅建設。