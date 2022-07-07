針對國民黨台南市長參選人謝龍介今天北上舉行記者會，聲稱掌握台南市長黃偉哲與廠商之間不法勾當證據，黃偉哲今天也公開回擊「莫名其妙」，強調他個人坦蕩蕩，對於不符事實指控抹黑除深感遺憾，也將針對做出不符事實指控的人提出法律訴訟，「該提吿就提告」！

謝龍介今北上開記者會，指控黃偉哲派律師向當地靈骨塔業者索賄720萬元，並稱「有人指控黃偉哲『收錢不辦事』，他因此須善盡查證責任」；台南靈骨塔業者李瑞祥也同現身，稱2019年向南市府申請靈骨塔變更設置人遭市府卡關1年，他遂邀黃偉哲餐敘，席間黃偉哲5度表示「你要先幫忙別人，別人才會幫忙你」，結束前還用手比了「一」，事後陪同黃偉哲餐敘的律師陳文禹，再次告知要索取1千萬，最後李瑞祥殺價殺到700萬，實際交付720萬後，仍未依約蓋章核准，因而在今天出面揭露此事。

黃偉哲今天上午回應謝龍介的指控時，數度表達很無奈，「直覺又是文旦之亂」，他說，4年前有大創案，接著3年前有文旦之亂，現在又有這種指涉，「莫名其妙，無法接受」。他說，吃飯索賄的指控，是欲加之罪、何患無辭，完全是虛構的。

他說明，當天場合是台南市議員李偉智帶著民眾陳情，他當天遲到，接受陳情後，就先行離開，對於市長及台南市府遭到抹黑的部分，將研議提出法律訴訟。李偉智也針對謝爆料，指控「荒腔走板，撿到槍就亂開」。

面對「文旦之亂」又來了，黃偉哲說，選舉是一時的，期待一場高格調的君子之爭，為了達到選舉目的而抹黑，令人遺憾，除針對不實指控將提法律訴訟外，他也說，納骨塔業者李瑞祥的詮釋與推論。與事實有嚴重落差，也應負起相關法律責任，做出這種無端憑空指控，他覺得非常遺憾也不予認同。