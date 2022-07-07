前陸軍上將許歷農今發表個人傳記新書發表會，前總統馬英九表示，《許歷農傳》提醒執政當局戰爭不能解決爭端，侵略只會導致敗亡，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，愛護人民就應該追求和平，避免戰爭。

馬英九認為，《許歷農傳》讓外界了解兩岸為何要和平交流、台獨為何是一條走不通的路，更感念前人堆疊的和平之路，是提醒當局鑒往知來、維護兩岸和平的一面明鏡。

馬英九表示，2015年馬習會宣示要在台灣海峽建造一座和平大橋，英國《經濟學人》社論稱「這是1980年代以來，大陸在主權問題上，對台灣最大的讓步」，當時沒有人認為兩岸會走向戰爭。

馬英九說，經民進黨執政台灣6年，兩岸關係急遽惡化，《經濟學人》2021年5月封面標題竟是「台灣是地表最危險的地方」，認為兩岸戰爭恐難避免；與馬習會僅隔6年變化如此之大，我們更應警惕。

馬英九表示，看看俄烏戰爭，烏克蘭國內無數生靈塗炭，國外流亡難民數百萬，只因雙方領導人沒有採取正確的互動方式，窮盡外交手段，更沒有以民為念，止戈避戰，台灣一定要記取教訓，兩岸不但應避戰，更應謀和。