許久不見的2人一見面就擁抱彼此。（LINE TV提供）

陳柏霖（左）、桂綸鎂一同料理晚餐。（LINE TV提供）

桂綸鎂（左）看到成功的烤雞忍不住驚呼。（LINE TV提供）

LINE TV原創探索實境節目《極島森林》終於迎來壓軸嘉賓桂綸鎂，她與陳柏霖將踏上台東進行認識大地的旅行，2人一見面不僅給對方擁抱，還重現電影《藍色大門》台詞，畫面彷彿回到20年前，瞬間掀起一波回憶殺。過程中，桂綸鎂更爆料陳柏霖私下就像小男孩，會有調皮、撒嬌的一面。

交情超過20年的2人透露，此趟旅程是他們的「第一次旅行」，感到相當難得之餘，更期待旅行帶來的回饋，雖然2人是首次一起旅行，卻展現絕佳的默契，一開始就分工合作的完成所有準備工作，但等到要料理桶仔雞時，卻再次手忙腳亂，陳柏霖更笑不熟悉料理方式、不知如何使用工具的2人是「笨蛋二人組」，「這是我人生最想重來的時刻之一。」儘管過程混亂，最終烤出來的桶仔雞還是相當成功，表皮金黃酥脆，內裡柔嫩多汁。

感情絕佳的兩人，相處過程中經常鬥嘴，當桂綸鎂再次提及「我們下次應該要一起旅行」時，開玩笑說：「搞不好我們就鬧翻了！」陳柏霖自信回：「不會，還好，我一定會讓你。」桂綸鎂反問：「怎麼樣，你講得我好像很難搞！」兩人互動自然逗趣，展現好交情。

陳柏霖在日前參與LINE TV《極島森林》口碑特映會，與超過百位嘉賓、觀眾到場共同搶先觀賞「桂綸鎂篇」的首播，看完之後直呼「很害羞」，他笑稱實在太赤裸，「用那麼大的銀幕看，聲音又那麼近，等於是毫無防備的被窺視著我們私底下的樣子。」

影片中桂綸鎂透露陳柏霖的私下面貌，笑說：「我覺得私底下的他（陳柏霖）其實更像男孩子，在我面前他可能比較放鬆，所以會比較淘氣，或者是，我說『撒嬌』他應該會有點生氣，我們經常會比較靠近吧，所以跟螢幕上那種比較男明星、男演員的那個氣勢不太一樣。」

私下是否愛撒嬌？陳柏霖先是調皮的「哼」一聲冷笑，反應讓現場笑翻，他隨後解釋說：「我覺得（桂綸鎂）這樣形容是OK的，因為我們彼此見證了彼此的青春，而我們會永遠記得我們17、18歲的時候是什麼樣子。」他認為不同時期認識的朋友，就會有不同的相處模式，形容跟桂綸鎂的互動就是「很日常」。接下來他們也將前往尋找植物獵人，認識深山的植被奧妙。「桂綸鎂篇」精彩內容都在本周五晚上8點準時在LINE TV播出。