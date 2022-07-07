111年度后里區「后里閃店揪你來店－后里文化觀光產業宣傳活動」，今天上午於后里區公所後方停車場熱鬧登場。（陳世宗攝）

台中市后里區是中部花卉的故鄉！111年度后里區「后里閃店揪你來店－后里文化觀光產業宣傳活動」，7日上午於后里區公所後方停車場熱鬧登場，后里區長賴同一表示，今年特地針對后里最鮮明特色「花卉」及「梨子」，擬人化演繹的方式做成可愛的吉祥物寶寶，代表后里的產業特色，將后里特色烙印在民眾心中，只要想到梨子、花卉，就能想到后里。

后里地區擁有豐富的在地特色文化觀光資源，不僅有優質的農特產高接梨、紅龍果、巨峰葡萄、馬鈴薯等，也是百合花、劍蘭、火鶴、文心蘭等花卉的重要產地，因此有「花卉之鄉」的美稱。后里也是台灣西洋樂器-薩克斯風的重要製造地區，藉由活動將在地資源整合強化藝文與觀光等無煙囪產業創造后里新氣象。

賴同一說，因應後疫情時代來臨，這次活動特別邀請后里區店家進行報名，並為其拍攝獨具店家特色的15秒影片後，上網讓民眾票選哪間店家的影片最有創意，藉此機會讓民眾能更加了解后里在地特色店家的魅力，並吸引大家前往后里旅遊。7月24日將辦理的「文化觀光產業亮點市集」，更是邀集這些特色店家至現場設攤，讓民眾不用逐一拜訪，就可一次羅集全部的攤位。

后里區公所強調，這次活動內容，將地區觀光、藝文、美食等相關產業相互連結，透過媒體社群行銷宣傳，吸引國內旅客前來台中市后里地區旅遊觀光，促進當地觀光產業發展；期許將后里區的觀光產業、文化特色行銷至各地，並帶來經濟效益。