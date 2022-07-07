中方新型高超音速飛行器「飛天一號」研究獲得重大突破 軍事評論員宋忠平分析

全面負責採購的美國空軍官員嚴厲警告，中國快馬加鞭採購新軍武，速度比美國快了5—6倍。

據《動力》（The Drive）網6日報導，五角大廈官員提出這項發人深省的最新證據顯示，他們迫切需要徹底改革部署新武器的方式。而中方為了成為卓越的戰略大國，似乎正致力設法在各種高端軍事技術研發上領先。

負責採購的空軍副助理部長（Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Acquisition）霍特（Cameron Holt）預定退休，而他對中國武器的評論是在政府合同定價峰會（Government Contracting Pricing Summit）中提出的。

他強調，除了單純的速度外，北京採購新武器時，也遠比華府更有效率。霍特說，中方花約1美元，就能獲得美國花20美元才能得到的戰力。「要是我們想不出如何降低成本，並提高國防供應鏈的速度，我們將會失敗。」