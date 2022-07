中方新型高超音速飛行器「飛天一號」研究獲得重大突破 軍事評論員宋忠平分析

全面負責採購的美國空軍官員嚴厲警告,中國快馬加鞭採購新軍武,速度比美國快了5—6倍。

據《動力》(The Drive)網6日報導,五角大廈官員提出這項發人深省的最新證據顯示,他們迫切需要徹底改革部署新武器的方式。而中方為了成為卓越的戰略大國,似乎正致力設法在各種高端軍事技術研發上領先。

負責採購的空軍副助理部長(Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Acquisition)霍特(Cameron Holt)預定退休,而他對中國武器的評論是在政府合同定價峰會(Government Contracting Pricing Summit)中提出的。

他強調,除了單純的速度外,北京採購新武器時,也遠比華府更有效率。霍特說,中方花約1美元,就能獲得美國花20美元才能得到的戰力。「要是我們想不出如何降低成本,並提高國防供應鏈的速度,我們將會失敗。」