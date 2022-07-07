高雄市副市長林欽榮（前左三）7日到樹德科大旁的橫山路視察排水工程改善。（林瑞益攝）

為改善高雄市燕巢區面前埔區域十幾年來淹水惡夢，高雄市副市長林欽榮7日到樹德科大旁的橫山路視察排水工程改善，林允諾將於今年8月15日完成工程，讓附近的學生、民眾在汛期時有一條安全的道路。

當地民眾表示，橫山路附近有一條大排水溝，記得十幾年前有一次大雨來時，水滿溢出，導致附近淹水。近年來以2020年5月因豪雨導致橫山路淹水較為嚴重，當時汽機車涉水而過，相當危險。之後，淹水問題已經有逐漸改善。水利局對此表示，因為該路段下方的管線複雜，已經對此加裝一條直徑1公尺的排水管路。

林欽榮視察後說，此處歷史淹水高點達37公分，有3000至4000名學生出入，高市府取得市議會與立委的支持，獲得5800萬元補助，由水利局執行排水溝連接工程。其次，感謝交通部公路總局三工處高雄段協助路面墊高40公分，希望能改善淹水問題，期待工程進度超前。

藍綠議員包含國民黨方信淵、民進黨高閔琳都到場關心，希望此工程能改善道路淹水問題，且此處的車流量很大，大型車輛進出頻繁，不時造成死亡車禍，也期盼未來捷運系統紫線能到達此處，讓交通更加便捷。