女星陸元琪今（7日）深夜在臉書發長文，吐露在她人生低潮、最不好過時，身邊有著幾位好友的幫忙與支持，其中一位就是「陶子」陶晶瑩，在她經歷與「小胖老師」袁惟仁離婚、病倒，陶晶瑩都陪在身邊、給予幫助，同時，陸元琪也透露她在陶晶瑩演唱上，把頭低到最低，不讓陶晶瑩跟她對到眼的揪心原因。

陸元琪發文開頭就寫下：「有一個閨蜜，她叫陶晶瑩」，但她找不到兩人的單獨合照「因為後期她總在我最不好的時候，出現在我身邊，私下的我們，她看過最當機的我，最多眼淚的我」，陸元琪2016年與袁惟仁離婚，陶晶瑩私下拜託製作人B2，一定要讓她上自己的節目，陶晶瑩鼓勵陸元琪：「妳現在沒有別的路可以選，只能出來賺錢」，陸元琪自認話不多、表現不好，節目結束後她很自責，但她也透露，很感謝陶晶瑩跟B2，讓當時的她和2個孩子沒有太大的經濟負擔。

陸元琪擔任陶晶瑩節目《女人234》的固定班底。（圖／本報系資料照片）

2018年底、袁惟仁病倒，陶晶瑩也是和陸元琪保持聯繫，當時剛好遇到陶晶瑩演唱會，她邀約陸元琪兒子袁義擔任演唱會平面攝影師，她回憶陶晶瑩剛好唱到袁惟仁的歌，「我跟女兒哭到牽著彼此的手顫抖，眼睛裡都是眼淚」，她看見陶晶瑩走向她們這邊，「但我們實在哭的（得）太醜了，我好將頭低到最低，不讓她看到我們，因為我好怕之前我才毀掉她一個節目，前（千）萬不要再毀掉她的演唱會啊！！」

隨著陶晶瑩月底（30日）將在小巨蛋開唱，陸元琪自信說：「這次不會再像2018年那時複雜的心情出席了！我會好好聽歌的！！」最後並向網友喊話：「票都買好了沒呀！」陸元琪和陶晶瑩的感情感動不少網友。

陶晶瑩隨後現身留言：「謝謝你和孩子們！謝謝你們這麼堅強勇敢！我很汗顏沒有好好照顧你們，但是在漂亮媽媽的超能力展開下，你們走出了一條自己的路，為你們感到開心驕傲！」她還問陸元琪，演唱會想坐在哪裡，表示她要和陸元琪揮揮手。