高雄一名許姓婦人因加入LINE詐騙群組，投資15萬元後還真的拿到2萬多元的利息，許婦對此深信不疑，於是決定再加碼匯款10萬元時行員察覺不對勁便報警協助，員警到場後調查發現對方的帳戶已被警示，在警方與行員的幾番勸說下，許婦才打消念頭。

高雄市鳳山區一名許婦前往鳳山區銀行表示想匯款10萬元，行員詢問後得知婦人是想作為投資用途，但卻回答得支支吾吾，行員察覺許婦有異便通知警方到場協助處理。

在警方詢問下得知，許婦先前透過老友介紹加入了LINE的詐騙群組，藉由群組訊息與專人的解說得知會有AI系統選出的投資基金，投入10萬元每天就能獲利3000元利息，許婦陸續投入將近15萬元後獲得了將近2萬多元的利息，嚐到甜頭的許婦才決定再投入這次的10萬元。

警方查詢過後發現許婦欲匯款的帳戶已被列為警示帳戶，於是告知許婦「這些羊毛出在羊身上」先前所獲得的小利都是來自被害人匯款的錢，經過警察與行員的將近30分鐘的勸說下，深信不疑的許婦才察覺自己已經受騙，成功保住10萬元，警方也會持續調查此群組相關成員以及詐騙手法。

警察也呼籲大眾，接獲類似案件可以撥打165或110請求協助以免遭受詐騙。