升息、疫情等等利空匯聚，建商推案、民眾買房意願都偏低，代表北台灣新建案市況的「住展風向球」，6月對應燈號仍維持綠燈，已經「連11綠」。住展雜誌研發長何世昌表示，6月風向球分數降至今年最低點，主因是建商推案、民眾買房意願偏低有關。雖然風向球目前仍在綠燈之上，但分數已經很接近綠燈與黃藍燈交界，後市不能過度樂觀。

何世昌認為，雖然目前新建案市況還不到悲觀的程度，房價也屹立不搖，但大環境不友善的因素除了升息與疫情之外，全球大升息引發的經濟衰退疑慮正在形成新的風暴，外部環境對房市的干擾將一波接著一波；假如干擾的時間拖到8、9月，市況還未好轉且分數持續下探，就要留意風向球近一年趨勢線是否會轉為下彎。

雖然本土疫情有緩降趨勢，但除了疫情、升息外，又有台股暴跌衝擊，北台灣6月預售屋推案量稍有成長，但猶不足500億元。6月完工釋出的新成屋戶數急降至1百餘戶。新案的供給水位少，線上建案賣壓也就不大，6月線上待售的住宅建案數已連續三個月低於1千個以下。

即使近期房市整體買氣並不算好，但建案售價還是鐵板一塊，6月北台灣新建案平均議價率降至11.19％，較5月減少0.5個百分點，是今年以來變動幅度最大的一次，充份說明目前賣方心態「不是不肯賣，是不肯便宜賣」。代表市況的成交與來客組數部份，6月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為25.5組／週，較5月微減0.1組／週。

何世昌指出，6月新建案市況與5月差異不大，新公開銷售的建案依然一支獨秀，但需注意新案的蜜月期大幅縮短；除了少數特例外，新案高人氣蜜月期通常僅能維持2.5個星期左右，之後來客與成交組數就快速走低。但在疫情爆發與升息之前，新案蜜月期往往能維持一個月左右時間，如今蜜月期已減少1.5個星期。

市場有壞消息，同時另有好消息。近期指標建案回籠客比例有增加趨勢，也許是因為回籠客已考慮多時、也可能遲遲等不到降價，回籠客成交比率有略升的跡象，而這個狀況能否延續下去，將是7月市況回穩的關鍵因素之一。