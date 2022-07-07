台灣高鐵（2633）受惠運量逐步回升，6月營收繳出「雙增」成績單，除息後股價走勢穩健向上，7日盤中最高來到28.2元，僅用兩個交易日即完全填息。法人看好，7、8月正值傳統旅遊旺季，在防疫政策趨向回歸正常生活，並有國旅補助刺激下，第三季業績表現可期。

台灣高鐵6月營收21.26億元，月增18.77％，且因去年同期受疫情影響，業績墜入低點，低基期帶動年增率衝上近4.3倍，第二季營收達66.65億元，年增9.24％，惟因5月本土確診人數大增，壓抑旅運需求及相對淡季，較第一季減少25.86％，累計上半年營收156.55億元，年減幅度已收斂至1.96％，下半年可望重拾成長力道。

展望後市，國旅補助將於7月15日上路，台灣高鐵也祭出「旅行百百派」旅運振興方案，優惠範圍包括「高鐵假期」、「飯店聯票」、「國旅聯票」等，可望帶動旅運量進一步回升，挹注營運動能。 同時，台灣高鐵也強化「點數經濟」、「會員經濟」策略布局，7日宣布推出「高鐵會員TGo加碼抽1000點」活動，自即日起至8/15， TGo會員搭乘高鐵就有機會抽中1,000點驚喜加碼，週週抽出100位幸運得主。另至9月底止，還有「美好驚喜 指定會員專屬」最低77折起的專屬優惠、「高鐵假期點數折抵放大三倍」以及「月月Go有禮 指定車次88折」加碼優惠等。