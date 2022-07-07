頻被點名參選台北市長的衛福部長陳時中，傳出下周將獲民進黨提名，屆時防疫指揮官、衛福部長都得換人，衛福部次長薛瑞元被點名是接任部長人選。對此，薛瑞元今天受訪表示，今天訊息看看就好，個人會把政務次長任內盡量把工作做好。

陳時中雖然未鬆口表態參選，但近來疫情穩定下降，傳出下周三將獲民進黨徵召參選；對於衛福部長遺缺將由誰接任，傳出薛瑞元、立委邱泰源都是可能的人選，但考量防疫政策執行延續性，預料人選將來自防疫團隊成員。

薛瑞元今天出席行政院會後記者後，面對媒體提問是否有受到徵詢，薛瑞元低調僅說，今天的訊息看看就好，他現在就是盡量把次長任內工作做好。

針對陳時中可能下周被徵召參選，政院是否規畫相關人事調整，行政院發言人羅秉成表示，沒有這樣的討論。媒體追問，是否意味陳時中沒有異動，羅秉成說，「我沒講會不會異動，短期內沒有這樣的討論，既然沒討論這件事，就不用說繼任人選。」

另外，新竹市長林智堅將轉戰參選桃園市長，預計明天請辭交接，有關新竹市長代理人選部分，羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌昨天已經核定林智堅在7月8日准予辭職，代理市長人選為新竹市祕書長陳章賢，7月8日同日生效。