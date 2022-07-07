BWF超級500系列馬來西亞大師賽今天（7日）進入各組別16強賽階段，女單世界第2戴資穎是1號球場本日第3場賽事，迎戰地主世界第69名女將吳菫溦，首局小戴適應球場風向稍微遇到點麻煩而讓出，不過進入狀況後，後兩局小戴打起來更順，最終歷時42分鐘以16比21、21比7、21比9擊敗前世青冠軍吳菫溦，順利搶進8強。

首局戴資穎1比4落後開局，並曾2比8落後6分，但小戴透過幾波比較強勢的進攻連追3分努力縮小差距，不過還是讓吳菫溦11比6進入技術暫停，回到場上後吳菫溦透過連得5分持續擴大領先，小戴嘗試在做手法變化及角度調動尋求機會，不過最近就是將分差追到4分，小戴16比21被對手先馳得點。

不過吳菫溦第2局體力下滑，換邊後掌握風向的戴資穎「熱機完成」、更加進入近況，這局吳菫溦拿到第1分、1比0領先後，小戴一口氣連拿14分打出逆轉氣勢，這一局小戴迅速21比7追平局數，並讓對手得分只在個位數。

第3局仍是戴資穎掌握比賽局勢，在雙方4比4平手後，小戴連得8分擴大分差，也有驚無險晉級到8強。

吳堇溦6歲接觸羽球，和戴資穎、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）都曾被譽為「天才少女」，吳堇溦14歲就入選國家隊，隔年2015年就在世青賽冠，是大馬首位羽球世青賽女單冠軍，後來也在2018青年奧運奪金，成為馬國首位擁有世青賽和青奧冠軍頭銜的羽球女將。

但吳堇溦也在2018年遇到腸部罕病，曾長達3個月無法排便，透過藥物控制才能在青奧奮戰，後來她也動手術切除沒有神經線、無法工作的大腸，由於少了大腸，也需要終身服藥刺激小腸，讓消化系統能運轉，因此比賽中體力會比一般選手還要辛苦。

至於差不多時間進行的混雙台灣組合楊博軒／胡綾芳、香港組合張德正／吳詠瑢一戰，楊博軒／胡綾芳過程比小戴迅速，僅花26分鐘以21比13、21比10收下8強席位。