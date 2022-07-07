雙北地區四位民進黨新人議員參選人，顏蔚慈（右三）、林秉宥（右一），邵維倫（左一）及陳賢（右二），今上午聯合舉辦『雙北要母雞』活動，請求黨中央盡快派出參選人。（陳薏云攝）

截止本月5日，民進黨已完成16個縣市的首長候選人提名，然而首重之都雙北卻懸而未決，新人議員參選人群龍無首，備感壓力，因此今日4名民進黨新人議員參選人聯合在台北市南機場夜市「吃雞」，並期望黨中央可以盡快宣派新北潘孟安、台北陳時中參選，好引起母雞帶小雞效應。

雙北地區四位民進黨籍新人議員參選人，新北市三重蘆洲選區的顏蔚慈、新莊選區的林秉宥，台北市中正萬華選區邵維倫及士林北投區的陳賢蔚，今上午聯合舉辦『雙北要母雞，議員拚全贏』的好食雞接力賽，請求黨中央盡快派出參選人。

顏蔚慈、林秉宥、邵維倫及陳賢蔚4人各自分享選區內的地雞肉美食，包含中正區南機場夜市的山內雞肉、蘆洲的福來趣啃鹽酥雞、北投齊雞以及新莊晨堅雞肉鋪的甘蔗煙燻雞等。

其中顏蔚慈表示，初選拜票時屏東縣長潘孟安有來站台協助，不管是拜廟或掃街，都可以感受到潘孟安在三重蘆洲的聲勢，期待潘能夠為新北帶來戰鬥力；而邵維倫則表示，自己在北市地方勤走時，很多民眾都期待衛福部長陳時中參選。

邵維倫坦言，新人議員在地方勤走時，都會遇到民眾詢問「北市長誰要選？」黨中央雖一直有流言傳出，但都沒有明確的方向以及時程，也讓小雞們備感壓力，加上新人並無現任優勢，也沒有行政資源，若是能有母雞出頭帶領，會更有戰鬥力跟凝聚力。

出戰新北新莊區的林秉宥則強調，新人在地紮根不斷努力，更希望努力經營的成果能夠被外界看見，這次雙北新人合體，就是呼籲黨中央盡快推出最強的候選人，帶領大家共同努力，拚出勝利。

而蘆洲的顏蔚慈及士林北投的陳賢蔚，則是分別以恩恩案與5大弊案來抨擊現任市長侯友宜與柯文哲，同時也盼望黨中央能徵召最強戰將來擔任「母雞」的角色，帶著「小雞」一起拚選情。