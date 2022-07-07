不少房東超怕遇到怪房客，一名網友分享親戚的真實經驗，表示親戚在高雄市中心出租雅房，房客退租後不僅留下滿地垃圾，還把一隻死掉的馬爾濟斯屍體塞在冰箱冷凍庫，讓去打掃的親戚差點被嚇死。超扯遺留物引起網友熱議，不少人大呼好可怕。

一名網友在PTT上分享，親戚出租房屋遇到恐怖房客，搬走以後留下滿地垃圾沒有清理，最可怕是，那位房客竟然在冰箱的冷凍庫裡留下一隻馬爾濟斯的屍體，讓人看了怵目驚心，也在那位親戚的心中留下很大的陰影。

該網友表示，親戚的房子位在高雄市中心，出租的是一間雅房，每月房租3千元，超便宜的金額讓原PO忍不住爆粗口說「這樣的租金，當然會遇到一堆妖魔鬼怪！」也很好奇，大家遇過房客留下來最扯的物品是什麼？

許多網友看完那位房客的遺留物後嚇歪，「留小狗屍體也太噁心了吧」、「可憐的馬爾濟斯」、「把狗狗屍體放冰箱好可怕」、「太可怕了」、「 XX這也太可怕」。另也有網友分享看過一些奇扯無比的東西，包括許多沾到血的內褲、真人大小的性愛娃娃、六尺冰櫃裡面都是待做標本的生物屍體與神明雕像等。